Venise va limiter les groupes de touristes à 25 personnes

À partir du mois de juin prochain, Venise va prendre des mesures drastiques pour tenter de réduire l'impact du tourisme de masse sur la ville. Les groupes de plus de 25 personnes vont être interdits.

Du fait de sa configuration unique, Venise souffre, peut-être encore plus que toute autre ville dans le monde, du tourisme de masse. Par conséquent, les autorités locales tentent de trouver des solutions pour préserver le patrimoine de cet endroit à nul autre pareil, tout en conservant son attractivité et son rayonnement, synonymes d'importantes retombées économiques. Ainsi, la ville va interdire les groupes de plus de 25 personnes et l'utilisation de haut-parleurs. Ces derniers peuvent "générer de la confusion et des perturbations", a-t-elle justifié dans un communiqué publié samedi. Les deux mesures commenceront à s'appliquer à partir du mois de juin 2024, indiquent la BBC et Sky News.

"Ces dispositions s'inscrivent dans un cadre plus large d'interventions visant à améliorer et à mieux gérer le tourisme à Venise, garantissant ainsi un meilleur équilibre entre les besoins de ceux qui vivent dans la ville, en tant que résidents ou travailleurs, et ceux qui viennent la visiter", a déclaré samedi Elisabetta Pesce, conseillère municipale chargée de la sécurité, dans des propos relayés par The Independent. En septembre dernier déjà, la municipalité avait validé le lancement d'une taxe expérimentale pour les touristes d'un jour. Lors de la haute saison, entre avril et mi-juillet, chaque personne concernée devra s'acquitter d'une taxe de cinq euros. Ce "droit de visite", payable en ligne, ne concernera, en tout, qu’une trentaine journées durant lesquelles le nombre de touristes est traditionnellement plus élevé.

Un patrimoine en péril

L'ensemble de ces initiatives intervient quelques mois après que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a placé la cité des Doges sur la liste du Patrimoine mondial en péril. Selon l'organe onusien, l’Italie a jusqu’ici pris des mesures "insuffisantes" pour lutter contre la détérioration du site. "La poursuite du développement [de Venise], les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien", a-t-il expliqué, mettant aussi en garde contre les "phénomènes météorologiques extrêmes" liés au réchauffement climatique.

La tendance sur le plan démographique suffit à comprendre l'ampleur et la difficulté du problème : passée sous le palier des 50.000 habitants (contre 171 000 en 1951) en 2022, la Sérénissime accueille chaque année plus de 30 millions de visiteurs.