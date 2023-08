Italie : trois nouveaux volcans sous-marins découverts près de la Sicile

Ils sont désormais une quinzaine. Trois nouveaux volcans sous-marins ont été découverts près des côtes siciliennes, dans le bras de mer séparant l'île italienne de l'Afrique du Nord, à l'occasion de recherches menées entre le 16 juillet et le 5 août 2023 par une équipe internationale de scientifiques à bord du navire allemand Meteor. "Nous avons découvert six volcans en 2019, plus les trois de cette récente découverte, mais il y en a déjà cinq ou six autres répertoriés, soit une quinzaine de volcans sous-marins", a indiqué Emanuele Lodolo, expert de géophysique de l'Institut national d'océanographie et de géophysique expérimentale (OGS) à l'AFP.

Ces trois derniers volcans découverts "sont situés à des profondeurs variant de 100 à 400 mètres et le plus proche se trouve à environ sept km de la côte" du sud-ouest de la Sicile, a-t-il précisé.