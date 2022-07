Italie : trois partis du gouvernement de Mario Draghi lui refusent la confiance au Sénat

Du côté du centre-gauche en revanche, le Parti démocrate et Italia Viva ont annoncé voter la confiance, ainsi que Ensemble pour le Futur, le néo-parti du chef de la diplomatie, Luigi Di Maio, qui, avec une cinquantaine de parlementaires, a quitté le M5S fin juin. Ces désertions en masse devraient conduire à la démission de Mario Draghi, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne resterait à son poste que s'il conservait un large soutien, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il est d'ailleurs attendu demain chez le chef de l'État, Sergio Mattarella. De leurs côtés, les citoyens italiens vont certainement être appelés à voter un nouveau gouvernement de manière anticipée début octobre, soit sept mois plus tôt que prévu.