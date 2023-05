Italie : un "antivax" agresse Giuseppe Conte, chef du gouvernement pendant la pandémie

Pris à partie pour sa politique sanitaire. Giuseppe Conte, chef du gouvernement italien pendant la pandémie de Covid-19, a été agressé ce vendredi. Alors qu'il se trouvait à Massa, en Toscane, pour participer à un meeting électoral, le dirigeant du Mouvement 5 Étoiles (M5S) "a été agressé par un militant antivax" qui lui a porté un coup au visage en l'invectivant, a annoncé le M5S.

Ses reproches ? L'introduction du confinement et des mesures de distanciation physique à partir de 2020 et l'apparition du virus, selon des témoignages rapportés par des médias. Une vidéo amateur diffusée par le site fanpage.it montre un homme dans la foule s'approchant de l'ex-dirigeant et le gifler avant d'être pris à partie et éloigné. L'agresseur, identifié par l'agence de presse Ansa comme étant Giulio Milani, 52 ans, éditeur et cofondateur d'un comité local pour "le libre choix des parents dans la vaccination des enfants", a ensuite été emmené par les forces de l'ordre, d'après la presse italienne.