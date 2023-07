Italie : un bateau de l'époque romaine découvert en mer Méditerranée

Un trésor inestimable. Un navire romain datant du premier ou deuxième siècle avant J.-C., jusque-là englouti par les eaux de la mer Méditerranée, a été découvert au large de la ville italienne de Civitavecchia, située à 80 km de Rome, rapporte The Guardian. Le bateau, d'une longueur d'environ 20 mètres et qui se situe à 160 mètres de profondeur, contient des centaines d'amphores, ces vases caractéristiques de l'Antiquité utilisés par les peuples du pourtour méditerranéen pour transporter huiles, vins et autres denrées alimentaires.