Italie : un influenceur en vacances brise une statue à 100.000 euros... pour une photo

Sur des images de vidéo surveillance diffusées par le quotidien local Varese News, on peut voir le jeune homme, qui est suivi par plus d'un million d'abonnés sur Instagram et TikTok, monter sur le socle de la statue, située au centre d'une fontaine, tandis que ses amis le prennent en photo. Il perd l'équilibre et la statue éclate en morceaux en tombant par terre.