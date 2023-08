Italie : un passant sauve une petite fille d'une chute du cinquième étage

"Quand je l'ai vue tomber, je me suis mis en travers du chemin, j'ai fermé les yeux et j'ai espéré que tout se passerait pour le mieux, je l'ai bloquée en amortissant le coup et nous sommes tous les deux tombés au sol", a raconté le banquier, selon des propos rapportés par CNN. "Au début, je n'ai ressenti aucun signe de vie, puis le bébé s'est mis à pleurer et j'ai poussé un soupir de soulagement", a-t-il témoigné. Les parents de la petite fille sont alors descendus et l'enfant a été emmenée à l'hôpital.