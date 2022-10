Italie : une attaque au couteau fait un mort et quatre blessés, le suspect interpellé

Parmi les blessés figure le footballeur espagnol Pablo Marì, défenseur central prêté à Monza (Série A) par Arsenal. Hospitalisé, il était conscient et en mesure de parler, a indiqué à l'AFP une source proche du club. "Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite", a écrit l'administrateur délégué de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet publié par le club.