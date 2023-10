Venise : ce que l'on sait sur l'accident mortel d'un bus qui a fait au moins 21 morts

"Une tragédie a frappé ce soir notre communauté", faisant "de nombreuses victimes parmi les personnes présentes à bord du bus qui est tombé" d'un pont près de Mestre, sur la terre ferme, avait annoncé Luigi Brugnaro dans la soirée. "Le bilan, provisoire, fait état d'au moins 21 victimes et de plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup sont dans un état très grave", a précisé plus tard Luca Zaia, le gouverneur de la région Vénétie, dont Venise est la capitale.

Parmi les victimes se trouvent des "touristes ukrainiens", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la mairie, mais aussi des Allemands et des Français, selon l'agence Ansa. Du côté des blessés figurent notamment trois Ukrainiens, un Croate, un Allemand et un Français, a précisé le porte-parole. La présence du ressortissant français parmi eux a aussi été confirmée par la préfecture de Vénétie, selon la correspondante de LCI sur place. "L'accident a également impliqué quelques mineurs", a fait savoir le gouverneur local sur Facebook. Deux enfants ont été tués dans l'accident, selon l'agence Ansa.

L'identification des personnes décédées était toujours en cours dans la nuit de mardi à mercredi et les pompiers s'affairaient auprès de la carcasse du bus carbonisé, renversé sur le toit, a constaté un photographe de l'AFP sur la scène de l'accident. "Nous sommes en contact avec les autorités italiennes pour identifier d'éventuelles victimes françaises", a précisé sur X la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna. D'après Ansa, le patriarche catholique de Venise, Francesso Moraglia, s'est rendu sur place pour bénir les dépouilles des victimes décédées, alignées sous des draps blancs sur lesquels avaient été posés des bouquets de fleurs rouges.

Le bilan pourrait encore s'aggraver car les sauveteurs attendaient le refroidissement des batteries du véhicule hybride, à la fois alimenté électriquement et au méthane, pour pouvoir le déplacer et s'assurer qu'aucune autre victime ne se trouvait dans les décombres. "Le bilan est tragique et dramatique mais je crains qu'il ne monte", a souligné le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi au journal télévisé de la chaîne publique Rai1.