De justesse, Venise échappe à une inscription au patrimoine mondial "en péril"

Une décision inattendue. À contre-courant des experts de l'Unesco, le Comité du patrimoine mondial réuni en Arabie saoudite ce jeudi 14 septembre a décidé de ne pas inscrire Venise à la liste du "patrimoine mondial en péril". Les experts estimaient que le joyau italien était menacé par un tourisme trop important et le réchauffement climatique. Ils critiquaient, également, les mesures "insuffisantes" prises en Italie pour lutter contre la détérioration de ce site.

L'annonce du comité de l'Unesco intervient quelques jours seulement après une décision de la municipalité d'instaurer une taxe de cinq euros pour les touristes de passage sur Venise. Une décision prise à titre d'essai et qui doit être mise en application dès 2024, une trentaine de jours par an. Les journées en questions devraient se concentrer sur des week-ends printaniers et une partie de l'été. Le but est de dissuader les visiteurs à la journée de venir. Ce sont eux qui contribuent à engorger la ville célèbre du nord-est de l'Italie.

Cette taxe était sur la table depuis des années et systématiquement reportée aux calendes grecques. D'autant que, quelques jours avant cette annonce, l'Unesco avait encore menacé l'Italie d'une entrée de Venise dans la liste des monuments en péril. Selon l'organisation onusienne, ce classement a pour "but de mobiliser un soutien international" pour sauver le monument concerné. Cela aurait pu, aussi, ouvrir droit à une assistance financière.