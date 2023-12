Venise : une gondole chavire à cause de touristes prenant des selfies

Une gondole a chaviré dans un canal de Venise alors qu'elle transportait un groupe de touristes. Les passagers auraient refusé de s'asseoir, occupés à prendre des selfies. La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un groupe de touristes à l'eau dans les canaux glacés de Venise. La scène est peu banale, et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Dans la Sérénissime, un groupe de touristes chinois s'est en effet retrouvé à l'eau alors qu'ils effectuaient une balade en gondole dans la ville italienne. Leur engin a chaviré lorsque le gondolier a tenté d'effectuer une manœuvre délicate pour faire passer l'embarcation sous un pont proche de la place Saint-Marc. L'homme leur a alors demandé de s'asseoir, ce qu'ils ont refusé de faire, occupés à prendre des selfies devant les plus beaux monuments de Venise.

Des mouvements incessants des passagers

Le gondolier et ses passagers se sont ainsi retrouvés à l'eau, la gondole ayant été déstabilisée. En effet, la manœuvre nécessitait un parfait équilibre de poids de l'embarcation, ce qui était impossible en raison des mouvements incessants des passagers qui se levaient pour immortaliser leurs visages avec la Sérénissime en toile de fond. Des images filmées et largement diffusées sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Instagram et Facebook de Venezia Non è Disneyland ("Venise n'est pas Disneyland", ndlr), un compte créé par de jeunes Vénitiens pour relater les mésaventures des touristes dans la ville italienne.

Selon les médias locaux, les touristes ont été rapidement secourus, notamment grâce à l'aide du gondolier tombé à l'eau, et accueillis dans le théâtre de La Fenice, situé à proximité, pour leur permettre de se sécher et de se réchauffer.

Ce n'est pas la première fois que la volonté des visiteurs de prendre de selfies devant des bâtiments historiques provoque des incidents. Toujours en Italie, en 2022, un touriste américain avait été légèrement blessé après être tombé dans le cratère du Vésuve en tentant de récupérer son téléphone, qui lui avait échappé des mains alors qu'il prenait un selfie.

Selon une étude réalisée par la Fondation espagnole iO et publiée dans le Jounal of Travel Medicine, entre 2008 et 2021, 379 personnes ont perdu la vie en se prenant en photo à travers le monde. La première cause de ces décès est la chute, puisque sur les 379 morts de l'étude citée plus haut, 216 ont perdu la vie en tombant dans le vide. Deuxième cause des décès : les accidents de la route avec 123 morts dans de telles circonstances dans l'étude. Parmi les autres causes : le chavirage des navires. Ainsi, en mai 2021, en Thaïlande, sept personnes ont trouvé la mort en tentant de se prendre un selfie sur un bateau surchargé qui avait fini par se retourner.