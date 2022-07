Italie : il tombe dans le cratère du Vésuve en voulant prendre un selfie

Arrivés en premiers sur les lieux, des guides sont alors descendus en rappel dans le cratère pour porter secours à la victime. Ils ont très vite été rejoints par la police et un hélicoptère de secours en montagne. Plus de peur que de mal pour le touriste américain qui n’a souffert que de quelques contusions et des coupures sur les bras et dans le dos, relate le journal The Guardian.