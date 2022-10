Visite d'Emmanuel Macron à Rome : la communauté de Sant'Egidio ou la "diplomatie de l'ombre" du Vatican

Créée en 1968 par le fils d'un banquier, Andrea Riccardi, et un groupe d'étudiants, cette communauté entame son action dans les bidonvilles romains, où elle sert des repas aux pauvres et travaille à l'intégration des migrants ou des marginaux. Au fil du temps, ses champs d'action s'élargissent et s'internationalisent. La communauté lançant des programmes d'assistance en Afrique, en Amérique latine ou encore en Asie grâce à une vaste armée de bénévoles.

Cette présence internationale assortie d'un puissant réseau a permis à Sant'Egedio de peu à peu "travailler pour la paix". Des délégations sont reçues à Rome tandis qu'elle-même en a envoyé aux quatre coins du monde, développant au fil du temps une expertise en négociations de paix. Elle fait ainsi irruption sur la scène internationale en 1992 avec la signature d'un accord de paix au Mozambique, qui met fin à 16 ans de guerre civile entre le pouvoir et la rébellion.