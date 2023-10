Italie : un regain d'activité sismique fait craindre le réveil du supervolcan des Champs Phlégréens

Les habitants de Naples sur le qui-vive. Les Champs Phlégréens, région volcanique située à quelques kilomètres de la ville italienne, vont-ils se réveiller ? Signe d'un regain d'activité de ce "supervolcan", l'un des plus actifs au monde, plusieurs secousses sismiques ont été enregistrées ces derniers jours, suscitant l'inquiétude de la population.

Si celle de lundi soir n'a fait ni blessés ni dégâts, selon la protection civile, elle a provoqué la panique chez les habitants des environs. Nombre d'entre eux sont descendus dans les rues. Il y a dix jours, un autre séisme de magnitude 4,2, le plus fort depuis 40 ans dans cette zone, avait notamment été signalé. Le directeur de l'INGV Mauro Di Vito avait jugé "possible que des secousses de plus grande intensité se produisent".