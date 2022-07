Ivana Trump est morte accidentellement de "blessures causées par un impact"

Dans un communiqué à l'AFP, la police de New York avait dit s'être rendue à l'appartement d'Ivana Trump après un appel au numéro d'urgence 911 et l'avoir découverte "inconsciente et ne réagissant pas". Sa mort ne semblait pas être "d'origine criminelle", avaient déjà indiqué les forces de l'ordre. Selon le New York Times, la police cherchait à vérifier si Ivana Trump avait chuté dans les escaliers de son domicile, situé dans un quartier huppé de Manhattan.