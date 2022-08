États-Unis : Facebook a transmis à la police les messages d'une adolescente accusée d'avortement illégal

Une protection des données clairement considérée comme insuffisante pour les défenseurs des droits à l'avortement, qui appellent depuis plusieurs jours les utilisatrices à supprimer leurs comptes Facebook. "Chaque femme devrait supprimer son compte maintenant", écrit ainsi une activiste sur Twitter, inquiète que ce genre de situation ne se reproduise, de plus en plus d'États américains durcissant l'accès à l'avortement. Un message "aimé" et partagé des milliers de fois, accompagné du hashtag "DeleteFacebook".

"Cela va continuer à arriver aux entreprises technologiques qui stockent des quantités importantes de communications et de données", confirme le responsable de groupe de défense des droits numériques Center of Democracy and Technologie auprès de nbcnews. Dans ces conditions, ces entreprises "doivent repenser leurs pratiques en matière de collecte, de stockage et de cryptage des données", a ajouté le spécialiste au média américain.