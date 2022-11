IVG : la volte-face de la Cour suprême américaine a renforcé le soutien des Français

Toujours selon l'Institut, "le fossé qui sépare les deux rives de l’Atlantique sur l’avortement tient à des visions très différentes des questions de genre et de féminisme. Ainsi, la proportion de personnes qui condamnent moralement l’avortement est trois fois plus élevée aux Etats-Unis (45%) qu’en France (15%). Et ce plus grand conservatisme moral aux Etats-Unis se retrouve sur les relations sexuelles entre adolescents (55%, contre 35% en France), les relations entre homosexuel(le)s (39% contre 19% en France) ou le changement de sexe (54%, contre 38% en France)."

Etude Ifop pour Partir à New York réalisée en ligne du 25 octobre au 21 novembre 2022 auprès d’un échantillon de 1550 Américains, représentatif de la population américaine âgée de 18 ans et plus, et d’un échantillon de 1506 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.