Le Kansas s’apprête à voter sur le droit à l’avortement, un scrutin test pour les États-Unis

Ce premier scrutin sera perçu comme un véritable test pour l’ensemble des États-Unis, alors que d’autres États américains voteront dans les prochaines semaines : en novembre, la Californie et le Kentucky s'exprimeront sur la question en même temps que les élections de mi-mandat des gouverneurs. Le résultat dans le Kansas pourra faire office d’indicateur dans un pays déchiré sur la question.

"Au bout du compte, l'amendement retire ce droit à l'autonomie personnelle dont jouissent tous les habitants du Kansas et que nous soyons en mesure de prendre des décisions sur notre corps, nos familles, notre avenir sans ingérence du gouvernement est un droit", a dit à l'AFP Ashley All, porte-parole de la campagne pour le "non" de "Kansans for Constitutional Freedom" (KCF).

Les partisans du "non" observent avec anxiété les États voisins du Missouri et de l'Oklahoma qui ont imposé des interdictions quasi totales. Le Missouri, par exemple, n’admet pas d’exceptions à l’avortement en cas de viol ou d’inceste.