"J’ai contesté l’attitude prédatrice" de la France : Meloni évoque son premier entretien avec Macron

"J'ai illustré notre décision de défendre la marque made in Italy. J'ai contesté l'attitude prédatrice dont la France a fait preuve à certaines occasions, j'ai trouvé une parfaite communauté d'intentions dans la défense de la souveraineté alimentaire à laquelle la France est également très attachée", poursuit Giorgia Meloni. Selon Rome, l'entretien avait aussi porté sur la réponse à la flambée des prix de l'énergie au niveau européen, le soutien à l'Ukraine ou encore la gestion des flux migratoires.

"Libye, immigration, infrastructures. Je lui ai dit : 'cher Emmanuel, tu défends les intérêts français, je défends les intérêts italiens. Sur certaines choses, on s'entendra, sur d'autres on se brouillera. Mais la loyauté et la franchise ne peuvent qu'apporter des avantages dans nos relations'", a-t-elle enfin déclaré. L'Élysée avait de son côté rapporté qu'Emmanuel Macron avait "félicité la Première ministre" lors d'échanges "pragmatiques et constructifs", mais aussi "francs" à l'occasion de cet entretien.