Fuite des documents secrets américains : ce que l'on sait de Jack Teixeira, suspect arrêté aux États-Unis

Selon les autorités, l'intéressé s'est engagé en septembre 2019 dans la Garde nationale. Il y travaillait en tant que spécialiste informatique et communications et avait atteint le rang d'aviateur de première classe, le troisième le plus bas de la hiérarchie. Il est soupçonné d'avoir constitué un risque "très grave" pour la sécurité nationale des États-Unis, selon le Pentagone, en divulguant en ligne des documents confidentiels sur la guerre en Ukraine, et particulièrement sur les inquiétudes de Washington quant à la viabilité d'une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Pour ne rien arranger, certaines pièces suggèrent aussi que le gouvernement américain collecte des renseignements sur ses proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.