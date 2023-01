Fukushima : le Japon veut rejeter l'eau contaminée dans le Pacifique dès 2023

Pourquoi le pays se lance-t-il dans une telle procédure ? Depuis l'accident nucléaire de mars 2011, plus d'un million de tonnes d'eau contaminée au tritium (eau tritiée) se sont entassées dans plus d'un millier de citernes sur le site de la centrale nucléaire.

Aujourd'hui, les capacités de stockage arrivent à saturation. Radioactif, le tritium ne peut être traité par les technologies à la disposition de l'Homme. Dans le même temps, sa dilution en mer est déjà pratiquée au Japon et à l'étranger par des installations nucléaires en activité. La quantité d'eau tritiée accumulée à Fukushima n'en reste pas moins toutefois impressionnante.

Et pour cause, celle-ci provient de la pluie, de nappes souterraines et des injections d'eau nécessaires pour refroidir les cœurs de plusieurs réacteurs nucléaires de Fukushima Daiichi. Trois des six réacteurs étaient entrés en fusion, à la suite du tsunami du 11 mars 2011, qui avait heurté la centrale de plein fouet.