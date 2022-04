Âgée de 119 ans, la doyenne de l’humanité s’est éteinte

Le Japon et le monde ont perdu leur plus ancienne habitante. Kane Tanaka est décédée le 19 avril dernier, d’après les autorités japonaises, à l’âge de 119 ans. Née le 2 janvier 1903 dans la région de Fukuoka, au sud-ouest du Japon, celle qui a été titrée en 2019 “personne vivante la plus âgée au monde” par le Livre Guinness des records aura connu près de six empereurs nippons au cours de sa vie.