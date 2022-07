Ce que l'on sait sur l'attaque meurtrière contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe

Présent à Nara dans le cadre de la campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche, Shinzo Abe s'adressait à une foule depuis un podium autour de 11h30 au Japon, soit 4 h 30 à Paris, quand un homme est arrivé derrière lui et lui aurait tiré dessus à deux reprises. Selon une témoin interrogée par le média japonais NHK, "le premier tir a fait le bruit d'un jouet". Un deuxième tir se serait fait entendre et c'est à ce moment que l'ancien Premier ministre se serait effondré, touché au cou. "Des gens l'ont entouré et lui ont fait un massage cardiaque", rapporte encore cette témoin. Les médias locaux indiquent par la suite que l'ancien dirigeant de 67 ans a été transféré à l'hôpital.