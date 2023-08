Japon : cinq questions sur le rejet en mer des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima

Le 11 mai 2011, un séisme de magnitude 9, l'un des plus forts jamais enregistrés sur la planète, frappait le Japon. Moins d'une heure après, un puissant tsunami déferlait sur les côtes nippones. Les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi étaient touchés, et les cœurs de trois des six réacteurs étaient entrés en fusion. Dans la soirée, les 20 kilomètres environnants étaient évacués d'urgence, et plus de 160.000 personnes étaient déplacées.

Le lendemain, le bâtiment du réacteur numéro 1 de la centrale était touché par une explosion d'hydrogène. Malgré les tentatives de refroidissement à l'eau de mer, deux autres explosions toucheront les réacteurs 3 et 4 dans les jours suivants.

12 ans après, le Japon s'apprête à déverser plus d'un million de tonnes d'eau contaminées dans l'océan, un projet controversé. TFiInfo fait le point sur ce qu'il faut savoir de cette opération.