Manger salé sans sel, c'est possible au Japon grâce à des baguettes connectées

Manger un plat salé sans ajouter de sel. Inventé par des chercheurs japonais, le concept de baguettes électriques qui créent artificiellement le goût du sel est une première mondiale.

Selon The Guardian, ces nouvelles baguettes 2.0 fonctionnent grâce à une stimulation électrique et un petit ordinateur porté sur le bracelet du consommateur. D'après Homei Miyashita, professeur à l'Université Meiji de Tokyo, dont le laboratoire a travaillé en collaboration avec le fabricant d'aliments et de boissons Kirin pour développer le projet, l'appareil propage, via les baguettes, les ions sodium des aliments à la bouche qui créent un goût de sel.