Japon : des centaines de milliers de personnes appelées à évacuer en raison de pluies torrentielles

Dans le détail, des consignes d'évacuation - non contraignantes - ont été émises vendredi à plus de 410.000 personnes à Toyota City, dans le département d'Aichi (centre). Dans ce même département, ces recommandations, assorties du niveau maximum d'alerte, ont été adressées à 130.000 habitants de Toyohashi, selon la chaîne de télévision publique NHK. "Des précipitations extrêmement fortes avec des orages sont attendues sur une vaste partie du Japon, d'ouest en est, au cours des trois prochains jours", a prévenu le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno devant la presse. "Nous prions les résidents (des zones affectées, NDLR) d'être extrêmement vigilants face aux risques de glissements de terrain, d'inondations et de rivières en crue", appelle-t-il.