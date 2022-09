Japon : deux millions d'habitants sous la menace d'un typhon d'une violence inédite

La tempête devrait s'approcher ou toucher terre dimanche dans la préfecture de Kagoshima, tout au Sud, puis se déplacer vers le nord dès le lendemain avant de se diriger vers l'île principale du Japon.

"Le risque de tempête est sans précédent, avec des vagues hautes et des précipitations record", a déclaré de son côté à la presse Ryuta Kurora, chef de l'unité de prévision de l'Agence météorologique japonaise. "La plus grande prudence est requise", a-t-il déclaré, exhortant les habitants à évacuer le plus rapidement possible. Et d'ajouter : "c'est un typhon très dangereux" et "le vent sera si violent que certaines maisons pourraient s'effondrer". Le spécialiste a également mis en garde contre les inondations et les glissements de terrain.

Il a aussi indiqué que l'agence météorologique pourrait émettre une alerte maximale, un peu plus tard samedi, pour la région de Kagoshima. Ce serait la première alerte spéciale liée à un typhon émise en dehors de la région d'Okinawa depuis la mise en place de ce système en 2013.