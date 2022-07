Japon : exécution du meurtrier venu à Tokyo "pour tuer, n'importe qui" en 2008

Tomohiro Kato était, à ce moment-là, dans la crainte de perdre son emploi et son logement. À la police, il avait déclaré être "fatigué de vivre" et être venu dans ce quartier de la capitale nippone "pour tuer, n'importe qui". La peine capitale avait été confirmée par la Cour d'appel en septembre 2012 après un verdict de première instance prononcé en mars 2011, et la Cour suprême du Japon avait rejeté l'appel de M. Kato en 2015, rendant la peine définitive. C'est à la suite de cette tuerie que les autorités japonaises ont interdit la possession de poignards à double tranchant avec une lame de plus de 5,5 centimètres.