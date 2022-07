"Grand démocrate", "dirigeant visionnaire"... les hommages se multiplient après l'assassinat de Shinzo Abe

Le Premier ministre britannique démissionnaire Boris Johnson a salué son "leadership mondial", le secrétaire d'État américain Antony Blinken a lui regretté la perte d'un "dirigeant visionnaire". De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rendu hommage à "un grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral", victime d'un "meurtre lâche et brutal".

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit "stupéfait et profondément attristé" par le meurtre, tout comme le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Selon lui, l'ex-Premier ministre japonais "a été un grand protagoniste de la vie politique japonaise et internationale de ces dernières décennies grâce à son esprit novateur et à sa vision réformatrice".

Le Kremlin de son côté s'est déclaré "profondément attristé" par le meurtre de Shinzo Abe, saluant un "grand patriote" du Japon. Plus directement, Vladimir Poutine a déploré "une perte irréparable". À son tour, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dénoncé un "acte criminel inacceptable", saluant la mémoire du "premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir et homme politique respecté".