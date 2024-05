Japon : il faudra bientôt réserver en ligne et payer pour visiter le mont Fuji

4000 personnes pourront désormais visiter chaque jour la plus célèbre montagne nippone. Il sera nécessaire de débourser 12 euros et disposer d'une réservation pour parcourir le sentier de Yoshida. Cette décision est motivée par la surfréquentation du site et la pollution liée au surtourisme.

Sans doute le site le plus connu du Japon, le mont Fuji sera bientôt payant. Les autorités japonaises vont mettre en place un système de réservation en ligne pour accéder au sentier le plus populaire du célèbre mont Fuji dans le but de lutter contre la surfréquentation. Il permettra aux randonneurs de "planifier à l'avance" leur sortie, a expliqué à l'AFP Katsuhiro Iwama, un responsable du gouvernement local de Yamanashi.

Afin de désencombrer le sentier Yoshida, l'itinéraire le plus emprunté par les randonneurs, le département de Yamanashi prévoit de plafonner le nombre d'entrées quotidiennes sur le mont Fuji à 4000 personnes. Les visiteurs devront de plus s'acquitter d'un droit d'entrée de 12 euros. Les réservations en ligne ouvriront le 20 mai pour la saison de juillet à septembre. Toutefois, au moins 1000 entrées pourront être achetées chaque jour sur place.

Les locaux excédés

Avec plus de 3 millions de visiteurs étrangers entrés au Japon en mars, le mont Fuji génère des revenus conséquents. Pourtant, l'affluence qu'il attire n'est pas toujours au goût des populations locales. Beaucoup se plaignent notamment des déchets laissés par les voyageurs.

La petite ville de Fujikawaguchiko, tout près du mont Fuji, a opté pour une mesure dissuasive. Les autorités locales ont décidé de dresser une haute palissade pour obstruer une vue particulièrement recherchée par des touristes.