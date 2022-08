Intempéries au Japon : 200.000 personnes priées d'évacuer après des pluies torrentielles

Ce n'est plus la saison des pluies au Japon. Cette période, appelée Tsuyu et qui représente jusqu'à un quart des précipitations annuelles, s'étend de fin mai à fin juillet. Et pourtant, des pluies torrentielles s'abattent sur l'archipel en ce début du mois d'août. En cause, selon Kishōchō, l'agence météorologique japonaise, un afflux d'air chaud et humide en provenance du sud qui a conduit à une détérioration du temps, avec des conditions atmosphériques extrêmement instables.

Localisées sur le nord du pays, des fortes précipitations ont occasionné de nombreux dégâts, jeudi 4 août. Des ponts se sont effondrés et des rivières sont sorties de leur lit, provoquant des inondations. En raison de la fragilité des sols, gorgés d'eau et incapables d'absorber le surplus, les autorités ont mis en garde la population contre un risque accru de glissements de terrain.