Japon : ivre, il perd les données personnelles des employés de toute une ville

Lorsqu'il a repris ses esprits, l'homme a eu la désagréable surprise de découvrir que son sac de travail avait disparu. Problème, celui-ci contenait une précieuse clé USB sur laquelle se trouvait... les données personnelles de tous les habitants de la ville. Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses et informations fiscales de plus de 460.000 personnes ont ainsi été perdus dans la nature. Heureusement, l'ensemble de ces renseignements étaient cryptés et protégés par un mot de passe. La perte a été signalée à la police le lendemain matin des faits. Aucune fuite de donnée n'a été recensée.