Japon : à 87 ans, le plus ancien condamné à mort au monde va être rejugé

Le dossier de l'accusation s'appuyait en grande partie sur des vêtements ensanglantés, apparus plus d'un an après le crime. Sauf que l'ADN retrouvé n'était pas celui de d'Iwao Hakamada. En outre, si l'on en croit ses soutiens, ces vêtements n'étaient pas à sa taille et les taches de sang étaient trop récentes pour être liées aux meurtres. "Il n'y a pas d'autre preuve que les vêtements permettant d'identifier M. Hakamada comme l'auteur du crime, et il est clair qu'il existe un doute raisonnable" de sa culpabilité, a déclaré lundi le président de la Haute cour de Tokyo, Fumio Daizen, cité par la chaîne de télévision publique NHK.

Ses proches mettent aussi en avant les séquelles psychologiques laissées sur lui par plus de quatre décennies en cellule, à craindre chaque jour son exécution par pendaison. Sa sœur Hideko a expliqué lundi au cours d'une conférence de presse qu'elle n'évoquait jamais les procès avec son frère. "Je lui dis seulement de se rassurer, car nous avons obtenu une bonne décision, a-t-elle dit. "Je dois juste m'assurer que je pourrai voir le nouveau procès commencer", a-t-elle ajouté. Le processus pourrait en effet prendre plusieurs années si un appel spécial est déposé, un système contre lequel protestent les avocats.