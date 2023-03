Condamné à mort il y a 57 ans, il obtient un nouveau procès

Le dossier de l'accusation s'appuyait en grande partie sur des vêtements ensanglantés... des pièces à conviction apparues plus d'un an après le crime. Mais l'ADN retrouvé sur les tissus n'était pas celui de Hakamada, comme l'avait démontré la procédure de 2014. En outre, ces vêtements n'étaient même pas à sa taille, et les taches de sang étaient trop récentes pour être liées aux meurtres. Or, comme l'a déclaré ce lundi le président de la Haute cour de Tokyo, "il n'y a pas d'autre preuve que les vêtements permettant d'identifier Hakamada comme l'auteur du crime, et il est clair qu'il existe un doute raisonnable" de sa culpabilité.

Le Japon est, avec les États-Unis, l'un des derniers pays industrialisés et démocratiques à recourir encore à la peine capitale, à laquelle l'opinion publique nippone est encore largement favorable. Les proches de Hakamada mettent en avant les séquelles psychologiques laissées sur lui par plus de quatre décennies en cellule, à craindre chaque jour son exécution par pendaison.