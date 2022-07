Meurtre de Shinzo Abe : le tireur a-t-il utilisé une arme artisanale ?

Les témoins présents lors des coups de feu ont par ailleurs décrit des détonations accompagnées de fumée. "Le premier tir a fait le bruit d'un jouet. Il n'est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l'étincelle et de la fumée", a décrit ainsi un témoin interrogé par le média japonais NHK. "Le premier coup semble n'avoir pas fonctionné, obligeant le tir d'un deuxième coup", estime Christian Goblas.