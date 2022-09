Japon : pourquoi les funérailles de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe font polémique

Fumio Kishida a justifié la tenue de funérailles nationales pour Abe par sa longévité record au pouvoir au Japon et son héritage sur les plans économique et diplomatique, et aussi par la vague d'émotion dans le monde entier suscitée par son assassinat. Problème : la personnalité et le bilan de Shinzo Abe sont loin de faire l'unanimité au Japon. Il était honni par beaucoup pour ses vues ultralibérales et nationalistes, sa volonté de réviser la Constitution pacifiste japonaise et sa proximité avec de nombreux scandales politico-financiers.