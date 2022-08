Japon : quand un policier éméché perd des documents concernant 400 personnes

Une fin de soirée mouvementée pour ce policier japonais. Selon la police de Hyogo, ville située dans l'ouest du Japon, un policier éméché s'est endormi dans la rue et s'est rendu compte - à son réveil - qu'il avait perdu plusieurs centaines de documents d'enquête. Ceux-ci contenaient les informations personnelles d'environ 400 personnes, dont un suspect dans une enquête criminelle.

D'après les premiers éléments transmis à l'AFP par un responsable de la police locale, l'officier est âgé de 49 ans et aurait perdu le sac rempli de documents confidentiels entre ce vendredi 13 août à 23h et le lendemain, à 5h du matin. D'après les médias japonais, dont la télévision publique NHK, le policier appartiendrait à la division de l'économie de la vie du quartier général de la police. La source policière précise que les documents perdus contenaient les noms et adresses de personnes impliquées dans des enquêtes criminelles, sans donner davantage de détails.

"J'avais l'intention d'aller au siège de la police préfectorale en début de semaine, alors j'ai simplement pris les documents là où j'étais", se serait défendu le policier lors d'une audition dans le cadre d'une enquête ouverte sur cette bévue. Selon les informations publiées par les médias japonais, citant des responsables policiers, l'officier en question est sorti boire un verre avec des collègues. D'après Japan Times, le fonctionnaire de police aurait consommé sept verres de bière et d'eau-de-vie shōchū (une boisson qui contient entre 20 et 45% d'alcool). Il se serait ensuite endormi dans la rue alors même qu'il rentrait chez lui.