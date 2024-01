Japon : un "SOS" vu du ciel dans la zone ravagée par une série de séismes

Le bilan de la série de séismes au Japon atteint désormais les 48 morts. Au cours de son survol de la région de l'épicentre, un hélicoptère de télévision a filmé un signe "SOS" géant sur un parking. Fait de chaises et de plots, il se situe dans l'enceinte de l'université de la ville de Misaki.

Lundi 1ᵉʳ janvier, le Japon a été frappé par de nombreux séismes, puis par un tsunami et ses vagues d'une hauteur jusqu'à 1,20m. Au matin de ce 2 janvier, les télévisions et les autorités nippones découvrent l'ampleur des dégâts générés par la série de quelque 120 séismes qui ont secoué la péninsule de Noto, au centre du pays, sur la mer du Japon. Les tremblements de terre, dont le principal a atteint une magnitude de 7,6, ont fait au moins 48 victimes dans la région de l'épicentre, et généré d'importants dégâts.

C'est en survolant la zone qu'un hélicoptère de la télévision japonaise NHK a filmé un SOS adressé au ciel (voir tweet ci-dessus). Dans "ce qui semble être le parking d'un établissement de l'université de Kanazawa à Misaki-cho, dans la ville de Suzu", explique la chaîne, des personnes en ont formé les lettres à l'aide de chaises en plastique et de plots récupérés sur un parking.

La ville de Suzu est située à la pointe de la péninsule de Noto, au plus près de l'épicentre du plus fort séisme, dans la préfecture d'Ishikawa, l'une des plus touchées par la violence de la série de tremblements de terre.