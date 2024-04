VIDÉO - "Je suis comme en apesanteur !" : en Chine, les attractions vertigineuses attirent les touristes

En Chine, rien n'est jamais trop grand, trop haut ou trop audacieux pour attirer les touristes. Et un nouveau concept vient de naître : les expériences vertigineuses avec des ponts en verre ou encore des terrains de foot suspendus au-dessus du vide. Les envoyés spéciaux de TF1 nous font découvrir ces attractions hors du commun, et il faut avoir l'estomac bien accroché.

Vous êtes amateurs de frissons ? Direction Zhangjiajie, en Chine. Dans un décor vertigineux, composés de 3000 pics rocheux sculptés par l'eau et le vent, se cache au beau milieu un pont transparent, suspendu à 300 mètres de haut. Sous les pieds des touristes, une plaque de verre de 5 cm d'épaisseur est le seul rempart avant le vide abyssal. Traverser ses 430 mètres de long n'est pas un problème pour des retraités chinois pour qui seule la photo compte. Mais d'autres, pris par le vertige, essaient d'éviter de regarder en bas. Et face à la peur, chacun a sa méthode : contourner les vitres en tentant quelques coups d'œil ou se cramponner à la rampe de sécurité. Mais que les moins hardis se rassurent, l'édifice ouvert en 2016 peut supporter 800 personnes à la fois.

Jouer au foot à 100 mètres au-dessus du sol

Ils sont en revanche un peu moins nombreux à tenter le grand saut. Un défi pour Marc-Antoine Maison, un expatrié français, qui s'apprête à se jeter dans le vide après quelques consignes de sécurité. "Une fois que vous êtes au bord, vous bombez le torse, vous écartez les bras et vous vous préparez à voler", lui lance l'instructeur. Il n'est plus question de faire demi-tour. "La pression monte un peu, on va pas se le cacher", admet le téméraire, dans le reportage de TF1 ci-dessus. Et c'est parti pour 90 secondes de chute libre. Un saut à l'élastique de 260 mètres, c'est l'un des plus hauts du monde. "Pour être franc, avant, on détenait le Guiness record du saut le plus haut. Maintenant, il y a un autre saut en Chine qui nous a dépassés. C'est toujours une compétition", assure Anil Tamag, responsable sécurité des sauts à l'élastique.

Car la Chine est bien la championne des constructions vertigineuses. Dans le centre du pays, on trouve par exemple des tourniquets perchés à 1 300 mètres d'altitude sur deux statues géantes ou la plus haute balançoire du monde. Et depuis l'été dernier, au sud de Shanghai, une attraction extravagante a vu le jour : un terrain de football à plus de 100 mètres au-dessus du sol. Chaque mois, ce terrain accueille 2 000 touristes pour jouer au foot, faire du trampoline ou même une petite sieste. Les Chinois l'appellent la toile magique et on comprend vite pourquoi. "Je suis comme en apesanteur !", lâche une jeune fille. Mais même les plus grands retombent en enfance. "Au début, on a la sensation de marcher sur de l’air, et maintenant, j’ai l’impression d’être sur un nuage", renchérit une mère de famille.

La structure est maintenue par six piliers de béton enfoncés à dix mètres sous terre. Un ouvrage à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais ce n'est pas un problème pour le responsable du parc : "En Chine, si on construit juste un terrain de foot au sol, les gens s’en fichent, ce n'est pas assez innovant", explique Shuangwei Xue. C'est en tout cas le prix à payer pour réussir à étonner encore au pays de la démesure.