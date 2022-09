Jean-Paul Ier, l'éphémère "pape au sourire", béatifié à Rome

Toutefois, sa mort subite a suscité de nombreuses théories du complot, parmi lesquelles un assassinat par empoisonnement. À l'époque, le pape, vu comme un homme de consensus, souhaitait mettre de l'ordre dans les affaires de l'Église, et en particulier dans les malversations financières au sein de la banque du Vatican. Ce qui n'aurait pas été vu d'un bon œil. Une hypothèse favorisée par l'absence d'autopsie et la communication plus qu'aléatoire du Vatican suite à sa disparition.

Une théorie démontée par la journaliste italienne Stefania Falasca. En 2017, dans son livre Papa Luciani. Cronaca di una morte, préfacé par le cardinal Mgr Pietro Parolin, la vice-postulatrice de la cause de la béatification et de canonisation de Jean-Paul Iᵉʳ avait tordu le cou à la rumeur, au prix d'une enquête "nécessaire et juste". "On peut dire que Luciani est mort pour un problème ischémique qui a provoqué un infarctus", avait-elle conclu à Radio Vatican. "C'est la vérité pure et simple."