Jérusalem : heurts sur l'Esplanade des Mosquées, une centaine de blessés

Vers 4h du matin, "des dizaines de jeunes émeutiers masqués", certains s'affichant avec des drapeaux du mouvement islamiste armé Hamas, ont "amorcé une procession" sur l'Esplanade des Mosquées et lancé des pierres en direction du Mur des Lamentations adjacent, plus important lieu de prière de la tradition juive, a indiqué la police israélienne disant être intervenue pour "rétablir l'ordre". Selon un photographe de l'AFP sur place, les affrontements étaient nourris et plus d'une centaine de Palestiniens lançaient des projectiles en direction des forces de l'ordre israéliennes.

L'Esplanade des Mosquées, situé dans la Vieille Ville, à Jérusalem-Est, dans le secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Si c'est la Jordanie qui administre ce lieu, où sont situés la mosquée al-Aqsa et le dôme du rocher, son accès est contrôlé par Israël.

Lors du mois du ramadan en 2021, des manifestations nocturnes à Jérusalem et des heurts jusque sur l'esplanade s'étaient mués en onze jours de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et Israël. Peu avant le début du mois du ramadan (2 avril) cette année, des responsables israéliens et jordaniens ont multiplié les pourparlers afin d'éviter de nouveaux heurts.