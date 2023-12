Jeux Olympiques 2024 : cette vidéo montre des coraux détruits par le chantier de la tour des juges à Tahiti

Une vidéo devenue virale montrerait la destruction de coraux au large de Tahiti La séquence montre bien la zone où se tiendra l'épreuve de surf pour les Jeux olympiques de 2024. Une barge a effectivement brisé du corail, retardant les travaux.

L'épreuve de surf en eaux troubles ? Le chantier de la tour des juges à Tahiti, où se tiendront les compétitions olympiques en 2024, est en tout cas compromis. Une vidéo devenue virale montre le récif corallien complètement endommagé par une barge, présentée comme liée au chantier au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines. Nous avons voulu en savoir plus.

Une vidéo filmée vendredi

Sur les images, on reconnaît distinctement la silhouette des montagnes de Teahupoo, cette commune de Tahiti qui a donné son nom à l'une des vagues les plus mythiques au monde. Par ailleurs, on identifie une drague de la marque Boyer, une société spécialisée dans les travaux de construction sur la presqu'île. Et pour cause, la vidéo a en effet été filmée le vendredi 1er décembre par une association de défense de l'environnement de Teahupoo. Lors d'essais techniques qui avaient lieu dans la zone, une barge a visiblement brisé plusieurs coraux sur son passage. Les essais devaient se tenir à la veille d'une visite du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et à deux jours du lancement des travaux, qui devaient débuter lundi matin.

En commentaires de l'une des vidéos, la ministre des Sports de la Polynésie française, Nahema Temarii, a d'ailleurs reconnu l'authenticité des images, s'excusant pour cette destruction. "Je vois et je constate avec vous", a-t-elle écrit. "Ça n'effacera rien de ce qui s'est passé. Il va falloir assumer, réparer et repenser." Idem pour la directrice du site de Tahiti pour Paris 2024, Barbara Martins-Nio, qui a admis l'existence de cet incident vendredi. "Les associations ont raison, l'accessibilité au site est complexe, nous souhaitons leur tendre la main en leur suggérant une collaboration technique étroite afin de retrouver la sérénité", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Un accident qui arrive alors même que ce projet de tour en aluminium de 14 mètres en plein lagon ne cesse de faire polémique, comme nous vous l'expliquions ici. De là à revoir le projet ? Le président de la collectivité d'Outre-mer écarte cette option. Si Moetai Brotherson a, lui aussi, "regretté" cet incident, il refuse de faire marche-arrière. "Ce qui avait été prévu comme test s'est mal passé, je le regrette comme tout le monde", a-t-il lancé ce samedi 2 décembre sur TNTV, appelant toutefois à ne "pas baisser les bras". "Ce n'est pas ma mentalité, je ne pense pas que ce soit ce que veulent les habitants de Teahupoo et les Tahïtiens", a-t-il ajouté sur la chaîne de télévision locale, précisant que l'utilisation de l'ancienne tour visible ci-dessous est catégoriquement impossible, mais que des solutions sont encore à l'étude.

La tour des juges actuellement installée pendant les compétitions de surf à Teahupo'o (Tahiti) - Jerome Brouillet / AFP

Coïncidence du calendrier, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) de Paris 2024 avait partagé le jour-même de nouvelles informations au sujet des solutions à l'étude. Avec notamment la possibilité de faire une tour des juges "réduite en taille et en poids". "Le projet prévoit que les nouvelles fondations seront insérées dans les intervalles des plots existants, au même endroit que l’ancienne tour. Les nouveaux plots permettront au corail de se fixer et de se développer, comme cela est déjà le cas pour les fondations actuelles", lit-on dans le communiqué, qui décrit la zone de travaux comme "à faible sensibilité écologique".

En attendant, face à la destruction du corail, les travaux qui devaient débuter lundi ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.