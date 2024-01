Élections, procès, commémorations... Ces rendez-vous qui vont marquer 2024

L'année 2024 sera marquée par plusieurs grands rendez-vous à travers le monde. Parmi les temps forts attendus : les élections en Russie et aux États-Unis, les Jeux olympiques de Paris ou encore la création d'un cadre pour réglementer l'Intelligence artificielle. TF1info a dressé la liste des dates-clés qui rythmeront l'année.

2023 vient de s'achever mais l'année dans laquelle nous entrons s'annonce chargée sur le plan de l'actualité internationale. De nombreux événements vont en effet rythmer 2024, avec des élections cruciales dans plusieurs régions du monde, mais également des échéances internationales importantes pour l'avenir, des commémorations et des rendez-vous culturels et sportifs incontournables. Petit panorama des grandes dates qui devraient marquer les 12 prochains mois.

Une année d'élections

Près de la moitié de la population mondiale sera concernée par des élections en 2024. Une trentaine de pays désigneront leur président, tandis que des élections parlementaires sont prévues dans une vingtaine d'États. Des scrutins qui se dérouleront dans un contexte international troublé, de la guerre en Ukraine au conflit entre Israël et le Hamas. TF1info a sélectionné quatre grands scrutins qui seront particulièrement surveillés.

Taïwan : 13 janvier

Cette élection devrait être très suivie, particulièrement par les États-Unis et la Chine, alors que la question du statut de l'État cristallise les tensions entre les deux pays. Les résultats du scrutin pourraient ainsi déterminer les futurs liens entre Taipei et Pékin, qui considère que l'île fait partie intégrante de son territoire. Depuis des mois, la Chine multiplie les opérations d'influence pour tenter de favoriser les formations politiques qui lui sont favorables et faire tomber le Parti démocratique progressiste (DPP), au pouvoir depuis 2016 et qui défend la souveraineté de Taipei face à Pékin.

Russie : 17 mars

Une élection qui semble sans suspense. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, Vladimir Poutine a annoncé se présenter pour un nouveau mandat à la tête de la Russie. Âgé de 71 ans, le chef du Kremlin va briguer un sixième mandat - le troisième consécutif - après plus de 20 ans de pouvoir. Une scrutin dont le résultat ne fait guère de doute, toute opposition ayant été méticuleusement écartée, avec l'emprisonnement de nombreuses voix dissonantes ces dernières années.

Parlement européen : 6 au 9 juin

Les Européens vont également se rendre aux urnes au mois de juin pour renouveler les 720 députés du Parlement. Un scrutin particulier puisqu'il s'agit du premier organisé sur le Vieux continent depuis le Brexit. Pour les Français, le vote aura lieu le 9 juin en métropole et la veille dans plusieurs territoires d'Outre-mer. Le rendez-vous s'annonce compliqué pour le camp présidentiel, crédité dans les intentions de vote de 10 points de moins que le Rassemblement national de Jordan Bardella.

États-Unis : 5 novembre

Ce sera probablement l'un des rendez-vous les plus suivis de 2024. L'élection présidentielle américaine doit se tenir le 5 novembre. Âgé de 81 ans, le président démocrate sortant, Joe Biden, veut briguer un second mandat, tout comme son prédécesseur, le républicain Donald Trump, âgé 77 ans. Les deux hommes vont toutefois devoir convaincre lors des primaires de leurs partis respectifs pour en recevoir l'investiture.

Des procès emblématiques

L'année 2024 sera également marquée par de grands procès.

Donald Trump devant les tribunaux

Celui qui brigue un nouveau mandat à la tête des États-Unis devra faire face à la justice de son pays en 2024, année lors de laquelle il siègera à plusieurs reprises sur le banc des accusés. À partir du 4 mars, il doit être jugé pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020. À partir du 25 mars, commencera son procès pour des paiements suspects dans l'affaire Stormy Daniels. Enfin, à partir du 20 mai 2024, il comparaîtra pour sa gestion des secrets d'État.

L'affaire Jubillar devant la cour d'assises du Tarn

À l'automne en France, devrait débuter le procès de l'un des dossiers les plus mystérieux de ces dernières années : la disparition de Delphine Jubillar, en décembre 2020, à Cagnac-les-Mines (Tarn). Son mari, Cédric Jubillar, comparaîtra pour le meurtre de son épouse dont le corps n'a jamais pu être retrouvé. Par ailleurs, la culpabilité de celui qui clame toujours son innocence n'a jamais pu être établie de manière formelle.

L'avenir de la planète se décide

Des dates incontournables pour l'avenir sont également attendues en cette nouvelle année.

COP29 : la confirmation pour les énergies fossiles ?

Après la COP28 organisée à Dubaï, le rendez-vous de 2024, qui se tiendra en Azerbaïdjan, sera scruté de près. Si le sommet pour le climat de l'ONU qui s'est tenu aux Émirats arabes unis a accouché d'un texte mentionnant pour la première fois la nécessité de "transitionner hors des énergies fossiles", la COP29 de Bakou accouchera-t-elle d'un texte plus ambitieux mentionnant la "sortie" du pétrole du gaz et du charbon ? Réponse le 22 novembre 2024.

Le monde se penche sur l'intelligence artificielle

Les alertes se sont multipliées en 2023 autour des dangers inhérents au développement de l'intelligence artificielle. La révolution ChatGPT a notamment poussé les pays du monde à se pencher sur un texte pour réguler ces avancées technologiques. L'ONU, qui s'est emparée du sujet en créant "l'Organe consultatif de haut niveau des Nations unies sur l'intelligence artificielle" doit ainsi publier son premier rapport, au milieu de l'année, pour établir des "lignes directrices pour la réglementation internationale de l'IA".

Des événements à ne pas manquer

Enfin, 2024 sera marquée par des dates-clés autour d'événements symboliques à travers le monde.

8 avril : une éclipse totale pour l'Amérique du Nord

C'est un événement rare. Le 8 avril 2024, une éclipse totale de soleil sera visible par des milliers de personnes résidant sur une bande d'une largeur de 183 kilomètres du nord-ouest du Mexique au sud-est du Canada, en passant par les États-Unis. La prochaine éclipse totale visible sur le continent nord-américain ne se reproduira qu'en 2045. En France, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2081 pour assister à un tel phénomène.

6 juin : les 80 ans du Débarquement de Normandie

Les célébrations devraient être grandioses pour ce temps fort de l'année 2024. Pour le "Jour J", la Normandie a déjà indiqué qu'une cérémonie officielle internationale sera organisée en présence de plusieurs chefs d'État et représentants des nations belligérantes. Des commémorations qui prendront une résonance particulière, deux ans après le retour de la guerre en Europe, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2014, le président russe, Vladimir Poutine, avait assisté au 70e anniversaire aux côtés de François Hollande, du président américain Barack Obama et de la chancelière allemande Angela Merkel.

Du 26 juillet au 8 septembre : Paris à l'heure olympique

C'est le rendez-vous sportif de l'année. Les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront en France en 2024. Paris accueillera l'événement, pour la troisième fois de son histoire. Les JO se dérouleront du 26 juillet au 11 août et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.

8 décembre : Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres

L'année 2024 verra la réouverture au public de l'un des bâtiments les plus visités au monde. Un peu plus de cinq ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, Notre-Dame de Paris doit rouvrir ses portes le 8 décembre 2024. Restauré à l'identique, le bâtiment devrait être en mesure d'accueillir 14 millions de visiteurs chaque année, soit deux millions de plus qu'avant l'incendie. Pour marquer cette date symbolique, Emmanuel Macron a convié le pape François à participer à la réouverture de la cathédrale.