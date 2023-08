Le pape François en visite éclair au sanctuaire de Fatima, haut lieu de pèlerinage catholique

Le deuxième secret, qui implique la Russie, est probablement celui auquel le pape François pensera le plus lors de sa visite à Fatima. Le souverain pontife a en effet maintes fois appelé à la fin de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et prôné un accord de paix. Le 25 mars 2022, plus d'un mois après le début du conflit, le pape François avait effectué la consécration de l'Ukraine et la Russie à la Vierge Marie dans la basilique Saint-Pierre, à Rome, devant la statue de Fatima. Le sanctuaire portugais a donc une importance cruciale pour le pape François, qui y priera pour la paix.