JO 2024 : l'Azerbaïdjan lié à une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux

Des images d'émeutes entre manifestants et policiers, des appels à boycotter les JO 2024... L'été dernier, de nombreux comptes du réseau social X (ex-Twitter) ont relayé ces visuels, donnant une image dégradante de la capitale française, à un an du lancement officiel de la compétition olympique dans la capitale. Selon un rapport de Viginum, l'organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères, les investigations démarrées le 26 juillet dernier, ont abouti à la découverte d'un rôle prépondérant dans cette opération de plusieurs acteurs liés à l'Azerbaïdjan.

"Mettant en scène des images d'émeutes ou de la ville de Paris, ces publications faisaient également figurer sur chaque contenu le logo des JO, trois comptes X officiels des JOP-24 et deux hashtags #PARIS2024 et #BOYCOTTPARIS2024", détaille l'institution dans son rapport. Au total, plus de 1.600 publications accompagnées de ces visuels ou des hashtags ont été publiées sur la plateforme. Quelque 91 comptes semblent être à l'origine de ces publications "laissant suggérer une amplification artificielle", précise le rapport.