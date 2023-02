JO de Paris 2024 : la bannière neutre, la solution pour accueillir les Russes ?

Voir des athlètes participer aux JO sous bannière neutre à Paris, dans un an et demi, représenterait une situation loin d'être inédite. Pas plus tard que lors des deux dernières éditions, les Russes ont participé aux JO de Tokyo (2021), puis de Pékin (2022) sous bannière neutre en raison de la condamnation du pays de Vladimir Poutine pour dopage institutionnalisé. Ils disputaient alors les épreuves au nom du "Comité olympique russe" (ROC), et non de la Russie.

Mais cette fois, leur participation, même sans représenter officiellement la Russie, pourrait entraîner une fronde internationale. Car la position du CIO a irrité de nombreux États européens, dont la République tchèque, l'Islande, la Norvège, la Suède ou encore la Pologne. Et évidemment l'Ukraine. Kiev a même menacé fin janvier de boycotter les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en cas de réintégration des athlètes russes et biélorusses.