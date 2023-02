JO de Paris 2024 : le ton monte entre le Comité international olympique et l'Ukraine

Ce sujet, diplomatiquement sensible, est toutefois déjà arrivé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron a affirmé avoir "parlé" avec Volodymyr Zelensky d'une possible exclusion des athlètes russes lors de la visite du président ukrainien à Paris, mercredi soir. Le chef de l'État se prononcera sur cette question "à l'été".