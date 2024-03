JO de Paris : des annulations massives après les propos de Macron sur l'Ukraine et la Russie ?

Emmanuel Macron aurait provoqué une chute des réservations pour les Jeux olympiques de 2024. Une rumeur créée de toute pièce par des canaux pro-russes et démentie par les acteurs concernés. Cette infox s'inscrit dans une campagne plus large de mise en cause de la position de Paris vis-à-vis de l'Ukraine.

Les voix les plus russophiles accusent la France de vouloir la guerre. Si bien que les touristes auraient peur de venir à Paris ? C'est, en substance, le message asséné à longueur de publications sur les réseaux pro-russes et ses relais en Occident. "Levons-nous tous pour la Paix", a même écrit Florian Philippot ce 19 mars sur ses réseaux sociaux, partageant la position du Kremlin à ce sujet. Une inquiétude qui aurait contaminé le reste du monde, comme cherche à le faire croire une infographie diffusée depuis le 16 mars.

Une infographie "confectionnée de toute pièce"

Sur celle-ci, on découvre que les annulations pour la période des Jeux olympiques à Paris auraient augmenté à chaque intervention d'Emmanuel Macron au sujet de l'Ukraine. Et auraient même explosé le 14 mars, soit le jour où le président de la République a affirmé que "toutes les options sont possibles" pour mettre en échec la Russie. À titre d'exemple, 5291 billets pour les épreuves à Paris auraient été annulés. Idem pour les hôtels, avec 4981 réservations abandonnées sur la plateforme Booking. Signe d'une "corrélation entre les discours d'Emmanuel Macron et les annulations de réservations de vols vers Paris, d'hôtels et d'appartements à Paris et de billets pour les événements des Jeux olympiques", précise le texte qui accompagne l'infographie, prétendument rédigé par un journaliste de l'Agence France-Presse (AFP).

Cette infographie qui fait le lien entre les prises de parole d'Emmanuel Macron et une hausse des annulations pour les Jeux Olympiques de 2024 a été créée de toute pièce - Les Vérificateurs / Telegram

Sauf que plusieurs éléments interrogent. D'abord, la présence du logo de l'Insee aux côtés de celui de l'AFP. Car si cet institut est bien chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles dans le pays, il n'a jamais produit de données sur des annulations sur des plateformes privées. Les seules études que l'Insee produit à ce sujet sont celles à partir des données d'hébergement après des séjours réalisés. Ensuite, le journaliste de l'AFP qui aurait signé la dépêche, Juan Restrepo, travaille bien à cette agence, mais en tant que vidéaste en Amérique du Sud. Il est par exemple l'auteur d'un reportage publié ce vendredi au sujet d'un cartel de la drogue en Colombie. Par ailleurs, le site Skyscanner, présenté comme une plateforme de réservation, ne permet pas d'acheter, ni d'annuler, des billets d'avion. La plateforme propose uniquement un comparateur des vols de différentes compagnies aériennes. Enfin, et c'est peut-être l'erreur la plus grossière, les dates inscrites comme celles des Jeux olympiques à Paris ne correspondent pas au calendrier officiel.

La raison d'erreurs aussi grossières ? Le contenu n'est absolument pas d'origine journalistique. L'agence française nous confirme que l'infographie n'a strictement rien à voir avec l'AFP. Elle a été "confectionnée de toute pièce". Idem du côté de l'Insee, qui indique ne pas "produire, ni diffuser de données relatives aux réservations de billets pour les compétitions des Jeux olympiques de Paris 2024 ou aux réservations d'hébergement". C'est d'ailleurs l'intégralité des chiffres utilisés qui sont erronés. Auprès de TF1info, le comité d'organisation des Jeux olympiques assure n'avoir jamais eu connaissance de ces chiffres, qu'il "dément". Booking.com confirme également ne pas être "à l'origine de ces éléments".

Une manipulation née à Moscou

Alors d'où vient cette infographie ? Bien qu'elle soit écrite en anglais, elle vient en réalité de canaux Telegram russes. Nous avons en effet retrouvé la toute première occurrence de ce contenu falsifié sur le canal de "Pravdist". Il a été mis en ligne à 17h58 dès le samedi 16 mars. Et déjà, il était accompagné d'un texte accusant les "déclarations belliqueuses" du locataire de l'Élysée d'avoir provoqué la peur chez les touristes "par crainte d'attaques terroristes et d'autres situations dangereuses pendant les Jeux olympiques". S'il a ensuite circulé à bas bruit dans différents canaux russes, c'est un visage de la propagande russe qui va lui donner une certaine visibilité. Dès dimanche midi, Olesya Loseva, une présentatrice de la principale chaîne de télévision nationale de Russie, publie l'image sur son compte Telegram. Elle l'accompagne d'un message affirmant que l'AFP "démontre que les gens ont peur qu'il se passe quelque chose en France en raison de la rhétorique agressive d'Emmanuel Macron". À noter que nous avons également reçu cette infographie par e-mail, sur notre adresse lesverificateurs@tf1.fr. La demande de vérification n'est pas signée, contrairement à la majorité des requêtes que nous recevons, elle est rédigée en anglais et l'expéditeur semble avoir utilisé une adresse email à usage unique afin d'être intraçable.

Autant d'indices qui démontrent que cette rumeur correspond à la stratégie de désinformation russe. Plus précisément, elle reprend les codes de la campagne surnommée "Matriochka". Pour rappel, celle-ci vise à interpeller les médias occidentaux pour leur demander de vérifier une série d'informations. Une manière de créer une diversion à destination des journalistes. Et de décrédibiliser la France. À l'approche des Jeux olympiques, cette fausse information qui usurpe le logo de l'AFP, dont la notoriété est internationale, permet de mettre à mal l'image de Paris. Comme le souligne Christine Dugoin-Clément, chercheuse à la Chaire Risques de l'IAE Paris-Sorbonne, cette infox fracture la "capacité de projection de puissance" de la France. Pour cette analyste en géopolitique, plus la Russie va toucher "aux enjeux économiques et la souveraineté financière" de la France, plus elle va "affaiblir la capacité d'action et de prise de décision".

