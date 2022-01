"Il est plus que temps" : Joe Biden va nommer une femme noire à la Cour suprême

Elle sera la première femme noire de l'Histoire des Etats-Unis à siéger à la Cour suprême. "Il est plus que temps" a déclaré Joe Biden ce jeudi. "La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaires. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême", a continué le président américain sur ce sujet, l'une de ses promesses de campagne.