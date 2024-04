L'humanité a un nouveau doyen

John Tiniswood est devenu début avril l'homme le plus âgé de l'humanité. Ce Britannique de 111 ans succède au Vénézuélien Juan Vicente Pérez, décédé 114 ans. Originaire de Liverpool, le centenaire assure ne suivre aucun régime particulier, hormis de manger un fish and chips tous les vendredis.

Le monde a un nouveau doyen. Après le décès, il y a quelques jours, du Vénézuélien Juan Vicente Pérez, 114 ans, le Britannique John Tinniswood est officiellement devenu, à 111 ans et 222 jours, l'homme le plus âgé au monde. Le record, homologué par le Guiness World Records, ne semble pas impressionner cet arrière-grand-père au sourire malicieux. "Cela ne change rien pour moi", a-t-il déclaré à l'organisme de référence en matière de records. Né en 1912 à Liverpool, il vit désormais dans une maison de retraite, où il est décrit comme "un grand bavard".

Il ne suit aucun régime particulier

John Tinniswood assure ne suivre aucun régime particulier, même s'il admet apprécier chaque vendredi… un bon fish and chips ! "Je mange ce qu'ils me donnent et tout le monde aussi", réplique le centenaire. En revanche, il a profité de l'homologation de son record pour distiller quelques conseils de vie aux nouvelles générations. "Si vous buvez trop ou si vous mangez trop ou si vous marchez trop ; si vous en faites trop, vous finirez par souffrir", a-t-il ainsi lancé.

L'Anglais, qui a connu les deux guerres mondiales, a pris sa retraite en 1972 après des emplois dans le secteur pétrolier. Que pense-t-il de l'évolution de l'humanité depuis toutes ces années sur Terre ? "Le monde, à sa manière, est en constante évolution, analyse-t-il. C'est une sorte d'expérience continue. (...) Ça va un peu mieux, mais pas tellement encore. Cela va dans le bon sens." À partir de l'âge de 100 ans, il a reçu une carte de la reine Elizabeth II à chacun de ses anniversaires, précise le Guiness World Records sur son site officiel.

Trois ans plus jeune que la doyenne

La femme la plus âgée toujours en vie est actuellement l'Espagnole Maria Branyas Morera, 117 ans. Un record toujours bien loin de la personne la plus âgée de toute l'histoire de l'humanité, la Française Jeanne Calment, décédé à plus de 122 ans en 1997.